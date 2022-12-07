المصري يعلن تفاصيل إصابة عماد الدين بو بكر
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 14:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي المصري تفاصيل إصابة لاعبه عماد الدين بو بكر.
عماد الدين بوبكر
النادي : المصري
وتعرض اللاعب للإصابة أمام البنك الأهلي في افتتاح الجولة السادسة من الدوري المصري.
وأوضح النادي البورسعيدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "المصري يعلن إصابة الجزائري عماد الدين بوبكر بتمزق خفيف في العضلة الخلفية ومشاركة اللاعب في مباراة طلائع الجيش تتوقف على مدى تماثله للشفاء".
ولم يستطع الجزائري من استكمال اللقاء وخرج بين شوطي اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وخاض بو بكر منذ انتقاله للمصري من شبيبه الساورة الجزائري 5 مباريات وصنع هدفا أمام الزمالك.
ويستعد المصري للقاء طلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري يوم الأحد المقبل.
نرشح لكم
مدير أتليتكو مدريد يكشف مستقبل جواو فيليكس مع الفريق مباشر الدوري المصري - فاركو (1) (0) الداخلية.. وبيراميدز (1) (0) المقاولون.. بداية الشوط الثاني التشكيل - عودة رمضان والسعيد أساسي لـ بيراميدز.. وخماسي في دفاع المقاولون العرب التشكيل - عودة عمرو جمال لهجوم فاركو.. وتغييران في الداخلية مواعيد مباريات الأربعاء 7 ديسمبر 2022 – الأهلي والزمالك في الدوري المصري الغندور حكما لمواجهة طلائع الجيش أمام الزمالك محمد الحنفي حكما لمباراة غزل المحلة والأهلي قائمة المحلة - فوافي والشيخ ضمن 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الأهلي