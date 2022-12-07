المصري يعلن تفاصيل إصابة عماد الدين بو بكر

أعلن نادي المصري تفاصيل إصابة لاعبه عماد الدين بو بكر.

وتعرض اللاعب للإصابة أمام البنك الأهلي في افتتاح الجولة السادسة من الدوري المصري.

وأوضح النادي البورسعيدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "المصري يعلن إصابة الجزائري عماد الدين بوبكر بتمزق خفيف في العضلة الخلفية ومشاركة اللاعب في مباراة طلائع الجيش تتوقف على مدى تماثله للشفاء".

ولم يستطع الجزائري من استكمال اللقاء وخرج بين شوطي اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وخاض بو بكر منذ انتقاله للمصري من شبيبه الساورة الجزائري 5 مباريات وصنع هدفا أمام الزمالك.

ويستعد المصري للقاء طلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري يوم الأحد المقبل.