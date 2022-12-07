تقرير: شكوك حول مشاركة ديكلان رايس أمام فرنسا

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

إنجلترا - ويلز - ديكلان رايس

تحوم الشكوك حول مشاركة ديكلان رايس لاعب وسط منتخب إنجلترا أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وغاب لاعب وسط وست هام الإنجليزي بسبب شعوره بالإعياء اليوم الأربعاء عن مران الأسود الثلاثة بحسب "إيفنينج ستاندرد" الإنجليزية.

فيما غاب أيضا كالوم ويلسون عن التدريبات بسبب إصابة صغيرة.

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وتواصل غياب الثنائي رحيم سترلينج وبن وايت لأسباب شخصية، مدافع أرسنال يغيب لنهاية البطولة، فيما لم يتحدد موقف سترلينج بعد تعرض منزله للسطو منذ أيام.

ويلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا يوم السبت المقبل في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022.

انتهت منافسات ثمن نهائي كأس العالم في نسخته الـ 22 والمقامة في قطر بتأهل عربي تاريخي عن طريق منتخب المغرب.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات ربع النهائي عبر قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.

مواعيد مباريات ربع النهائي

البرازيل ضد كرواتيا - الجمعة 9 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد المدينة التعليمية

الأرجنتين ضد هولندا - الجمعة 9 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد لوسيل

المغرب ضد البرتغال - السبت 10 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الثمامة

إنجلترا ضد فرنسا - السبت 10 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد البيت

الدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر

النهائي يوم 18 ديسمبر

إنجلترا فرنسا كأس العالم 2022 ديكلان رايس
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