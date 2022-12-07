انتهت الدوري المصري - فاركو (1) (1) الداخلية.. وبيراميدز (2) (0) المقاولون
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 14:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السادسة من الدوري المصري، فاركو ضد الداخلية، بيراميدز ضد المقاولون العرب.
وتبدأ المباراتان في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة.
فاركو × الداخلية
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
انتهت
ق 90+4: مصطفى فوزي يسجل هدفا لكن الحكم يلغيه بداعي وجود خطأ.
ق 90+3: سمير فكري يسدد كرة مقوسة يبعدها حارس فاركو لركنية.
ق 67: جووول التعااادل، رأسية مصطفى فوزي عقب ركنية تسجل تعادل الداخلية أمام فاركو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: العارضة تمنع فرصة من عمرو جمال والهدف الثاني لفاركو بعد ركلة ركنية، والدفاع يشتت.
ق 11: تسديدة على الطائر من عمرو جمال من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة.
ق 6: جووول أووول لفاركو رامي صبري يسجل الأول برأسية عقب ركنية لفريقه.
بداية اللقاء
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بيراميدز × المقاولون العرب
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
انتهت
ق 87: جووول الثاني لبيراميدز بتسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف على يسار أبو السعود
ق 85: تقنية الفيديو تشير لركلة جزاء لبيراميدز
ق 67: رمضان يتوغل ويمرر بينية لمصطفى فتحي الذي سدد بجوار القائم
ق 65: عرضية من محمد شوقي غريب وتسديدة من جون أوكلي يتألق الشناوي ويبعدها
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليمنى من مصطفى فتحي ومحاولة من فاخري لاكاي لتصل الكرة لرمضان داخل منطقة الست يادرات مسجلا في مرمى أبو السعود.
ق 26: عرضية أرضية من الشيبي وتسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها أبو السعود ويحولها لركنية.
ق 11: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء يبعدها أحمد علاء من أمام مرماه.
بداية اللقاء