انتهت الدوري المصري - فاركو (1) (1) الداخلية.. وبيراميدز (2) (0) المقاولون

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السادسة من الدوري المصري، فاركو ضد الداخلية، بيراميدز ضد المقاولون العرب.

وتبدأ المباراتان في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

فاركو × الداخلية

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

انتهت

ق 90+4: مصطفى فوزي يسجل هدفا لكن الحكم يلغيه بداعي وجود خطأ.

ق 90+3: سمير فكري يسدد كرة مقوسة يبعدها حارس فاركو لركنية.

ق 67: جووول التعااادل، رأسية مصطفى فوزي عقب ركنية تسجل تعادل الداخلية أمام فاركو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: العارضة تمنع فرصة من عمرو جمال والهدف الثاني لفاركو بعد ركلة ركنية، والدفاع يشتت.

ق 11: تسديدة على الطائر من عمرو جمال من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 6: جووول أووول لفاركو رامي صبري يسجل الأول برأسية عقب ركنية لفريقه.

بداية اللقاء

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بيراميدز × المقاولون العرب

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

انتهت

ق 87: جووول الثاني لبيراميدز بتسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف على يسار أبو السعود

ق 85: تقنية الفيديو تشير لركلة جزاء لبيراميدز

ق 67: رمضان يتوغل ويمرر بينية لمصطفى فتحي الذي سدد بجوار القائم

ق 65: عرضية من محمد شوقي غريب وتسديدة من جون أوكلي يتألق الشناوي ويبعدها

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليمنى من مصطفى فتحي ومحاولة من فاخري لاكاي لتصل الكرة لرمضان داخل منطقة الست يادرات مسجلا في مرمى أبو السعود.

ق 26: عرضية أرضية من الشيبي وتسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها أبو السعود ويحولها لركنية.

ق 11: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء يبعدها أحمد علاء من أمام مرماه.

بداية اللقاء

بيراميدز في الدوري الدوري المصري المقاولون العرب فاركو الداخلية
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