تشاكا: ندعم جيسوس.. وربما يغيب لشهرين أو 3

أشار جرانات تشاكا قائد منتخب سويسرا ولاعب وسط أرسنال الإنجليزي إلى أن زميله البرازيلي جابريل جيسوس ربما "يغيب لمدة شهرين أو 3".

وتعرض جيسوس للإصابة في الركبة أمام الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات من كأس العالم انتهت على إثرها مشاركته في كأس العالم 2022.

وقال تشاكا عن إصابة جيسوس: "تحدثت معه مباشرة عقب مباراة البرازيل والكاميرون، نتواصل سويا وكل اللاعبين المتواجدين هنا في كأس العالم".

وتابع "الأمر مؤسف لأننا رأينا أهميته للفريق في الجزء الأول من الدوري الإنجليزي، لا أعلم ما هي قوة الإصابة، ربما سيغيب شهرين أو 3 حسبما أعتقد، لكنه رجل قوي".

وأتم "هي إصابة صغيرة بالنسبة له، سندعمه، هو يعلم أننا خلفه ونأمل أن يعود في أسرع وقت ممكن".

وأعلن أرسنال أمس الثلاثاء أن المهاجم البرازيلي أجرى عملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى وسيبدأ عملية التأهيل قريبا. (طالع التفاصيل)

وأشار التقرير إلى أن جيسوس يشتبه في إصابته بالرباط الداخلي وهو ما يستدعي الخضوع لعملية جراحية.

وخاض أرسنال 14 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن وينفرد بصدارة ترتيب المسابقة.

وجمع أرسنال 37 نقطة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ولعب جيسوس 14 مباراة في الدوري الإنجليزي وساهم في 11 هدفا حتى الآن.