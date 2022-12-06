أرسنال يعلن خضوع جيسوس لجراحة في الركبة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

جيسوس - أرسنال

أعلن نادي أرسنال خضوع لاعبه جابريال جيسوس لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

جابريل جيسوس

النادي : أرسنال

أرسنال

وأشار النادي إلى أن حيوس قد أجرى العملية بنجاح بعد إصابته خلال مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.

وسيبدأ جيسوس عملية التأهيل في وقت قريب.

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ومن المتوقع أن يغيب جيسوس عن الملاعب لفترة طويلة لعدة أشهر مقبلة.

وأشار التقرير إلى أن جيسوس يشتبه في إصابته بالرباط الداخلي وهو ما يستدعي الخضوع لعملية جراحية.

وشارك جيسوس في مباراتي صربيا وسويسرا كبديل قبل أن يلعب أساسيا أمام الكاميرون.

وأوضح التقرير أن إصابة جيسوس قد تدفع أرسنال لتعزيز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير لمواصلة المنافسة على اللقب.

وخاض أرسنال 14 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن وينفرد بصدارة ترتيب المسابقة.

وجمع أرسنال 37 نقطة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ولعب جيسوس 14 مباراة في الدوري الإنجليزي وساهم في 11 هدفا حتى الآن.

وسجل جيسوس خمسة أهداف وصنع 6 آخرين.

جابرييل جيسوس أرسنال البرازيل
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