أغلفة الصحف الإسبانية – ماذا قالت بعد السقوط أمام المغرب في كأس العالم

وصفت الصحف الإسبانية وداع منتخب بلادها أمام المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بـ "النهاية".

وانتصر منتخب المغرب على إسبانيا بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيًا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

فماذا قالت الصحف الإسبانية عقب الخسارة أمام أسود الأطلس:

سبورت: يا لها من ضربة!

ماركا: كأس العالم كبير علينا

آس: نهاية القديس

موندو ديبورتيفو: نهاية المونديال

إل بيريوديكو: وداع من الشفقة

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني منتخب يهدر جميع ركلاته في كأس العالم بعد سويسرا في 2006.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يخسر 4 مباريات بركلات الترجيح ويليه إنجلترا وإيطاليا برصيد 3 مباريات.