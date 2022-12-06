سانتوس: رونالدو أظهر اليوم مثالا للقائد العظيم

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

فيرناندو سانتوس - البرتغال

شدد فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال على عدم وجود أي مشكلة بينه وبين كريستيانو رونالدو.

وتأهل منتخب البرتغال لدور ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد أن حقق فوزا كبيرا على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف.

اقرأ: معلومات عن فيرناندو سانتوس وجميع اللاعبين والمدربين في كأس العالم 2022

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وجلس رونالدو على دكة البدلاء في بداية المباراة وشارك كبديل في الشوط الثاني.

وقال سانتوس عبر شبكة RTP البرتغالية عقب المباراة: "الأداء لم يكن مثالي ولكنها كانت ليلة ناجحة ومباراة رائعة لأننا ركزنا في كل لحظة وعلينا أن ننزل للأرض من جديد لأننا سنلعب مباراة أخرى بعد 4 أيام".

وتابع "لقد شرحت بالفعل سبب مشاركة جونكالو راموس على حساب رونالدو ولن أشرحه من جديد هم لاعبين مختلفين".

وواصل "لقد كانت خطة مباراة وكل لاعب مختلف عن الآخر ودفعت أيضا بدالوت ورافاييل جاريرو على الرغم من كون كانسيلو لاعب مذهل أيضا وهذه هي الطريقة التي كنا نحتاجها في مواجهة سويسرا".

وأضاف "لا يوجد مشكلة بين فيرناندو سانتوس وقائد منتخب البرتغال لقد كنا أصدقاء للعديد من السنوات، اللاعبين يتخذون بعض القرارات لكنها لا تؤثر علينا وقد شرحت الأمر بالفعل وقلت أن ذلك الأمر قد تم حله تماما وقد أظهر اليوم مثالا للقائد العظيم".

وأتم "الآن سنواجه المغرب وما أتذكره هي الصعوبات التي واجهناها ضدهم في نسخة 2018".

سانتوس كان قد علق على غضب رونالدو أثناء تبديله في مباراة كوريا الجنوبية مشيرا إلى أنه قد شعر بالضيق ولكن الأمر قد تم حله عقب المباراة.

وسيلعب منتخب البرتغال مع المغرب في ربع النهائي يوم الأحد المقبل.

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