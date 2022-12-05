مؤتمر سانتوس: موقف رونالدو عند استبداله لم يعجبني.. ولياو من ضمن خياراتنا

كشف فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال موقفه من الرد الفعل الغاضب الذي أظهره كريستيانو رونالدو عند استبداله خلال مواجهة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

وكان منتخب البرتغال قد خسر من كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة سويسرا في دور الـ 16 غدا الثلاثاء على ملعب لوسيل.

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وقال سانتوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "موقف رونالدو عند استبداله؟ بعد نهاية المباراة ذهبت لإجراء الحوارات الصحفية ولم أسمع أي شيء خلال المباراة ولكن رأيته يتجادل مع لاعب كوري، رأيت الصور ولم يعجنبي الأمر على الإطلاق ولكن تم تسوية تلك الأمور داخليا وانتهت والجميع يركز على مباراة الغد".

واستمر "اللاعبون سيعرفون من سيبدأ المباراة عند وصولهم لغرف خلع الملابس كما المعتاد منذ أن توليت مسؤولية منتخب البرتغال".

وتابع "نحن المرشحين بالنسبة للبعض ويوم أمس سمعت مساعد مدرب سويسرا يتحدث عن كونهم هم المرشحين في النهاية هي مباراة نحن نركز ونؤمن بأنفسنا ونريد أن نبقى هنا وعندما تذهب إلى دور ربع النهائي تكون مرشح أكبر للتتويج باللقب".

وواصل "لقد استعدينا جيدا قبل مباراة كوريا الجنوبية وبعد أن أعدت مشاهدتها عبر التلفزيون توصلت إلى أننا كنا الأفضل في الشوط الأول بغض النظر عن الهدف الذي استقبلناه ولكننا هيمنا بشكل كامل أما في الشوط الثاني لم نكن حاسمين لكن الفريق استمر بشكل جيد ومن الأساسي حاليا أن نقكر في التفاصيل لأنها ما تصنع الفارق".

وتحدث سانتوس عن الآراء التي طالبت بعدم لعب رونالدو بشكل أساسي قائلا: "لا أقرأ أو أشاهد الأخبار لدي 3 أيام فقط للتحضير للمباراة ولا أفكر في الأمر كثيرا في ضميري أضع دائما في الملعب اللاعبين الذين أفهم أنهم مناسبين لتلك المباراة والهدف الوحيد هو خدمة البرتغال والمنتخب الوطني بشكل جيد".

وأضاف "فريق سويسرا لم يلعب سويا فقط خلال 3 مباريات بكأس العالم ولكن من مدة طويلة هو فريق صعب ويعرف ما يريده من المباراة وقد عادوا من التأخر ضد صربيا وهو ليس فريقا دفاعيا على الإطلاق ولديهم أيضا حارس مممتاز وهو يان سومر".

وأتم "رافاييل لياو لاعب من ضمن اختياراتنا ولديه إمكانيات هائلة عندما يشارك في المباراة سيحظى بمسيرة رائعة ولكن هناك فارق بين لاعب يلعب بحرية مع ناديه على الجانب الأيسر الذي يفضله هنا يلعب أكثر من قدم لقدم وهذا أمر يشعره بصعوبة أكبر ولكن هذا لا يأخذ موهبته الرائعة منه والثقة التي يمتلكها".

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 بعد احتلال صدارة المجموعة الثامنة قبل كل من كوريا الجنوبية وغانا وأوروجواي.