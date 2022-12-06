كأس العالم - مواعيد مباريات ربع النهائي.. القنوات الناقلة

انتهت منافسات ثمن نهائي كأس العالم في نسخته الـ 22 والمقامة في قطر بتأهل عربي تاريخي عن طريق منتخب المغرب.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات ربع النهائي عبر قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.

مواعيد مباريات ربع النهائي

البرازيل ضد كرواتيا - الجمعة 9 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد المدينة التعليمية

الأرجنتين ضد هولندا - الجمعة 9 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد لوسيل

المغرب ضد البرتغال - السبت 10 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الثمامة

إنجلترا ضد فرنسا - السبت 10 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد البيت

الدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر

النهائي يوم 18 ديسمبر