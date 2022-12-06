بوسكيتس: افتقرنا إلى قدر من الحظ في التمريرة الأخيرة أو التسديد

وصف سيرجيو بوسكيتس لاعب إسبانيا توديع منتخب بلاده بركلات الترجيح بـ "أقسى طريقة".

وأهدر بوسكيتس ثالث ركلات الترجيحية لإسبانيا والتي تصدى لها ياسين بونو.

وقال سيرجيو بوسكيتس عبر La 1 الإسبانية: "حاولنا إيجاد المساحات، في النهاية حظينا بفرصة لسارابيا وانتقلنا لركلات الترجيح بأقسى طريقة".

وتابع "حاولنا إرهاقهم وإيجاد المساحات، افتقرنا إلى هذا القدر من الحظ في التمريرة الأخيرة أو التسديد".

وأردف "مستقبلي مع المنتخب؟ الأهم المنتخب وليس أنا، ليلة صعبة وهذا سيفيد من الخبرة للاعبين الشباب".

وأتم "ستكون الأمور صعبة وعلينا أن نستمر".







































































































































































وأهدر بوسكيتس ثالث ركلات الترجيحية لإسبانيا والتي تصدى لها ياسين بونو.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني منتخب يهدر جميع ركلاته في كأس العالم بعد سويسرا في 2006.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يخسر 4 مباريات بركلات الترجيح ويليه إنجلترا وإيطاليا برصيد 3 مباريات.