إنريكي: اخترت أول 3 مسددين وسأعيد الأمر مرة أخرى.. وتفاجأت باللاعب رقم 8 في المغرب

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - لويس إنريكي

شدد لويس إنريكي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا إنه كان سيختار نفس الأسماء التي سددت ركلات الترجيح ضد المغرب رغم التوديع.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني منتخب يهدر جميع ركلاته في كأس العالم بعد سويسرا في 2006.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يخسر 4 مباريات بركلات الترجيح ويليه إنجلترا وإيطاليا برصيد 3 مباريات.

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وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: "نحن ممثلو إسبانيا وعلينا أن نهنئ الفريق الفائز، كانوا أفضل، ويجب أن نهنئهم، على اللاعبين أن يتعلموا من ذلك سواء يستحقوا أم لا".

وعن خطة المباراة أجاب: "أؤمن أن كرة القدم لعبة رائعة، كنا نرغب في الهجوم أكثر من ذلك بكثير. لقد كلفنا ذلك، حتى القدر كان متقلبا مع تسديدة سارابيا الأخيرة. لقد كلفتنا خوض ركلات الترجيح. أنا فخور جدا بلاعبي فريقي، وأشعر بالأسف الشديد لأولئك الذين لم يتمكنوا من المشاركة".

وأردف "تفاجأت باللاعب رقم 8 في المغرب (عز الدين أوناحي)، يا إلهي من أين أتى هذا الرجل".

وعن ركلات الترجيح: "الاختيارات مسؤوليتي، اخترت أول 3 مسددين وكنت سأختارهم مرة أخرى، ومن ثم قرر البقية من سيسدد، لكننا لم نصل للركلة الرابعة، بونو حارس مرمى كان أكثر من رائع اليوم".

وتابع "قدمنا 100% لكن علينا الانتظار في فرصة أخرى، واعتذر للجماهير".

وأتم "مستقبلي؟ ليس الوقت المناسب، لدي خيارات عديدة، أريد رؤية أسرتي، الأسبوع المقبل سأتحدث مع المسؤولين، علينا استيعاب خيبة الأمل هذه والتعامل معها بأفضل طريقة".

وحسمت ركلات الترجيح تأهلا تاريخيا لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-0 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في ثمن نهائي كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

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