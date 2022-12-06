في الجول يكشف سبب استبعاد سداسي الزمالك من قائمة مواجهة طلائع الجيش

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 21:15

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قائمة مواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري.

واستعاد الزمالك الثلاثي أحمد فتوح وسامسون أكينيولا ومحمد عبد الغني بعد فترة غياب بسبب الإصابة. (قائمة الزمالك من هنا)

بينما غاب عن القائمة ستة لاعبين لأسباب مختلفة وهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي وزكريا الوردي وسيف الجزيري ونبيل عماد دونجا.

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ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غياب المستبعدين:

- محمد عبد الشافي يخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به نظرا لمعاناته من الإصابة في الركبة.

- السنغالي إبراهيما نداي يواصل البرنامج العلاجي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

- المغربي زكريا الوردي يغيب لأسباب طبية خاصة بإصابة في العضلة الخلفية.

- استبعاد شيكابالا لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، إذ فضل الجهاز الفني منحه مزيد من الوقت لأداء تدريبات فنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال عقب تعافيه من إصابة الكتف.

- استبعاد سيف الجزيري بسبب حضوره إلى القاهرة اليوم الثلاثاء وعدم مشاركته في التدريبات الخاصة باللقاء.

- استبعاد نبيل عماد دونجا لعدم الجاهزية الفنية رغم تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية.

الزمالك شيكابالا عبد الشافي
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