قائمة الزمالك – عودة فتوح وسامسون وعبد الغني أمام طلائع الجيش.. واستمرار غياب الوردي

استعاد الزمالك الثلاثي أحمد فتوح وسامسون أكينيولا ومحمد عبد الغني بعد فترة من الغياب للإصابة قبل مواجهة طلائع الجيش.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري غدا الأربعاء.

بينما استمر غياب زكريا الوردي لاعب الوسط المغربي عن قائمة الزمالك.

وأيضا يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي يؤدي البرنامج التأهيلي الخاص به.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد طارق – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي

الوسط: عمرو السيسي – إمام عاشور – محمد أشرف – يوسف إبراهيم – أحمد سيد "زيزو" – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله – مصطفى شلبي

الهجوم: سامسون أكينيولا – يوسف حسن

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.