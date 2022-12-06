قائمة الزمالك – عودة فتوح وسامسون وعبد الغني أمام طلائع الجيش.. واستمرار غياب الوردي

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 20:41

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك والمصري

استعاد الزمالك الثلاثي أحمد فتوح وسامسون أكينيولا ومحمد عبد الغني بعد فترة من الغياب للإصابة قبل مواجهة طلائع الجيش.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري غدا الأربعاء.

بينما استمر غياب زكريا الوردي لاعب الوسط المغربي عن قائمة الزمالك.

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وأيضا يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي يؤدي البرنامج التأهيلي الخاص به.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد طارق – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي

الوسط: عمرو السيسي – إمام عاشور – محمد أشرف – يوسف إبراهيم – أحمد سيد "زيزو" – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله – مصطفى شلبي

الهجوم: سامسون أكينيولا – يوسف حسن

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

أحمد فتوح الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش
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