ياسين بونو: استطعنا إسعاد الشعب المغربي من جديد

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ياسين بونو

عبر ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب عن سعادته بتأهل أسود أطلس إلى ربع نهائي كأس العالم بالفوز على إسبانيا.

ياسين بونو

النادي : إشبيلية

المغرب

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وقال بونو عقب المباراة: "أشكر اللاعبين الذين قدموا مجهود جبار خلال المباراة، وأشكر الجمهور المغربي على دعمه الدائم لنا".

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وأضاف "الحمد لله على التأهل وأننا استطعنا إسعاد الشعب المغربي من جديد".

وواصل "إحساس كبير أن أتصدى لركلات الترجيح وأن أساهم في فوز منتخب المغرب".

وتصدى ياسين بونو لركلتي ترجيح خلال المباراة ليقود المغرب للتأهل التاريخي.

ياسين بونو المغرب إسبانيا كأس العالم
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