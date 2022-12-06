لاعب المغرب: الركراكي لم يمنحنا أي تعليمات خلال ركلات الترجيح أمام إسبانيا

عبر جواد ياميق لاعب منتخب المغرب عن شعوره بالفخر بعد تأهل أسود أطلس إلى ربع نهائي كأس العالم بالفوز على إسبانيا.

جواد الياميق النادي : ريال بلد الوليد المغرب

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وقال ياميق عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "تأهل المغرب إلى دور الـ8 تاريخي ضد منتخب كبير مثل إسبانيا، كل اللاعبين كانوا رجال وجئنا من أجل لعب مباراة كبيرة".

وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهودهم ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع الذي وفر لنا كل سبل الراحة".

وواصل "وليد الركراكي مدرب كبير ورفع روح اللاعبين المعنوية ومنحنا تعليمات ساهمت في تحقيق الفوز ونحن فخورين للغاية".

وأشار "تعليمات المدرب لي كانت مراقبة هجوم إسبانيا بعدما شاركت في الشوط الثاني".

وأردف "ما حققناه إنجاز تاريخي للكرة العربية والإفريقية، وهذا الإنجاز ليس من فراغ ولكنه نتيجة عمل واجتهاد".

وأتم تصريحاته "جئنا إلى كأس العالم ليس من أجل لعب 3 مباريات فقط، والمدرب لم يمنحنا أي تعليمات خلال ركلات الترجيح".