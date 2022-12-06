نائب رئيس فيفا: لا أعتقد أننا سنرى كأس العالم في دولة واحدة مرة أخرى

يعتقد فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم لن تقام في دولة واحدة فقط بعد النسخة الجارية.

وتُختتم منافسات كأس العالم 2022 الجارية بقطر يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتستضيف 16 مدينة منافسات كأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

اختبر معلوماتك - عن تاريخ المغرب في كأس العالم

وقال مونتالياني في تصريحات لـ "فوكس سبورتس" الأمريكية: "لا أعتقد أننا سترى كأس عالم تقام في بلد واحدة مرة أخرى".

وأضاف "هذا مجرد تخمين، لكنه ليس شيئا مؤكدا. ليس لأن دولة واحدة لا تستطيع استضافتها. يمكن للولايات المتحدة فعل ذلك بسهولة، لكن الحقيقة هي أن التعاون دائما أفضل. إنه يعزز العلاقات مع جيرانك سياسيا واقتصاديا".

وانضمت أوكرانيا إلى ملف البرتغال وإسبانيا الحالي لاستضافة كأس العالم 2030.

فيما أعلنت الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي عن محاولة مشتركة لاستضافة النسخة ذاتها.

بينما ترددت أنباء عن دراسة مصر واليونان والمملكة العربية السعودية التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

وكشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي أن بلاده تدرس تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2030.

وسبق أن ذكرت جريدة "ذا تايمز" أن دول مصر والسعودية واليونان تستعد للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 في سبتمبر الماضي.

وقال وزير السياحة السعودي في تصريحات نقلتها "بلومبيرج الشرق": "ندرس تقديم عرض لتنظيم كأس العالم بالشراكة مع مصر واليونان، ونتمنى أن يكون عرضا ناجحا".

وأضاف "بالطبع ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية، وستكون جاهزة للحدث بالتأكيد".

وأردف "أنا على يقين أن المملكة العربية السعودية ستمتلك أفضل الملاعب ومناطق المشجعين بحلول هذا التاريخ".

وأشار تقرير "ذا تايمز" آنذاك إلى أنه في حالة قبول الملف ستلعب النسخة 24 من المونديال خلال الشتاء وليس الصيف، وذلك لتجنب درجات الحرارة العالية في يونيو ويوليو.

وذلك أسوة بنسخة 2022 التي تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.