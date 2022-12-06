طارق سليمان يكشف أسباب إصابات لاعبي المصري أمام البنك الأهلي

كشف طارق سليمان المدير الفني المؤقت للمصري عن سبب إصابات العديد من لاعبيه أمام البنك الأهلي.

وتعادل البنك الأهلي سلبيا مع المصري في الجولة السادسة من الدوري.(طالع التفاصيل)

وقال طارق سليمان عبر قناة أون تايم سبورتس: "إصابات المصري سببها الأحمال العالية في التدريبات في ظل لعب مباراة كل 4 أيام".

وأضاف "البنك الأهلي فريق قوي ومعه مدرب مخضرم مثل حلمي طولان".

وواصل "مستقبلي مع المصري يخص مجلس الإدارة وطموحي ليس له حدود مع الفريق".

وأكمل "اتفاقي مع الإدارة أن أكون المدرب المؤقت للفريق ومن ثم المدرب العام مع المدير الفني الأجنبي الجديد".

وأتم تصريحاته "فريق المصري الموسم الحالي أفضل بكثير من الموسم الماضي".

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