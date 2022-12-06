طولان وسليمان يتشاركان نقاط المباراة.. المصري يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي

تعادل المصري والبنك الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتشاركا طارق سليمان المدير الفني المؤقت لـ المصري وحلمي طولان مدرب البنك الأهلي الجديد النقاط في أول اختبار لهما في الدوري المصري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة يتساوي البنك الأهلي مع المصري من جديد في عدد النقاط بواقع 6 نقاط بعد مرور ست جولات.

التشكيل

بدأ طارق سليمان مباراته الأولى في قيادة المصري كمدير فني مؤقت خلفا لـ إيهاب جلال.

ودفع سليمان بـ إيزي إيميكا أساسيًا في خط الوسط بجوار فريد شوقي.

كما شارك عمرو السعداوي في مركز الظهير الأيسر، وهو ظهوره الأول كأساسي بعد أن شارك دقيقتين فقط هذا الموسم منذ انضمامه قادمًا إلى الجونة في الصيف الماضي.

فيما بدأ حلمي طولان متحفظا وبدأ بخماسي في الدفاع وثنائي في الوسط بالإضافة إلى ثلاثي هجومي.

تغييرات اضطرارية

أجرى المصري 3 تغييرات بسبب الإصابات في 45 دقيقة فقط.

وخرج حسن علي ودخل محمد عنتر في الدقيقة 26.

بينما خرج مروان حمدي ودخل محمود عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 42.

والتغيير الأخير جاء بين الشوطين خرج عماد الدين بوبكر وإسلام أبو سليمة.

أحداث المباراة

سيطر الهدوء على مجريات المباراة في البداية، وجاءت أول محاولة في المباراة من جانب حسن علي من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وعادت محاولات المصري على المرمى من جديد في الدقيقة 19 بعد تصويبة من مخالفة من يسار خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة 43 فرصة خطيرة لـ البنك الأهلي لكن أبعدها محمود جاد لترتد إلى كريم بامبو الذي سدد كرة من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المصري الخالي من حارسه.

وقبل نهاية الشوط الأول هدد عمرو السعداوي مرمى البنك من مخالفة من خارج منطقة الجزاء على رأس دبش الذي سدد كرة أعلى العارضة.

واستفاق البنك الأهلي في الشوط الثاني وجاءت أولى محاولاته عن طريق إسحاق يعقوبو الذي سدد كرة تصدى لها حارس المصري ببراعة.

ولم تسفر الدقائق الآخرى في المباراة عن أي جديد، لينتهي اللقاء كما بدأ ويشارك الثنائي طارق سليمان وحلمي طولان نقاط المباراة.