طولان: البنك الأهلي ظهر بمستوى جيد أمام المصري رغم تدريبي للفريق منذ 3 أيام

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

حلمي طولان

يرى حلمي طولان المدير الفني للبنك الأهلي أن فريقه ظهر بمستوى جيد أمام المصري رغم توليه المهمة الفنية منذ 3 أيام فقط.

وتعادل البنك الأهلي سلبيا مع المصري في الجولة السادسة من الدوري. (طالع التفاصيل)

وهي أول مباراة لـ حلمي طولان مع الفريق بعدما جاء بدلا من خالد جلال.

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وقال طولان عبر قناة أون تايم سبورتس: "شرف كبير تولي تدريب فريق بحجم البنك الأهلي الذي يتبع مؤسسة اقتصادية عظيمة".

وأضاف "توليت تدريب الفريق منذ 3 أيام فقط ولكن استجابة اللاعبين للتعليمات كانت سريعة وأشكرهم على جهدهم وبقدر المستطاع نفذوا تعليمات الجهاز الفني وكان هناك انضباط والتزام داخل الملعب".

وواصل "كان لنا عدة فرص للتسجيل في الشوط الثاني ومن الطبيعي أن يعود الفريق للدفاع بقوة بعد فقدان الكرة".

وشدد "من يستطيع الدفاع عن مرماه جيدا يستطيع بعد ذلك أن يسجل الأهداف".

وأشار "الخروج بنقطة أفضل من الخسارة في ظل صراع الدوري القوي والطويل".

وأوضح "الاستحواذ لم يعد الأساس في كرة القدم، والأهم هو الفاعلية على المرمى".

وكشف "أتابع كل فرق الدوري وأعرف جيدا قدرات فريق البنك الأهلي ولدينا 3 غيابات هامة للغاية".

وأتم تصريحاته "كونت فكرة كاملة عن هذا الفريق وخلال 3 أيام مع البنك الأهلي وضعت يدي على بعض النقاط الفنية الهامة".

حلمي طولان البنك الأهلي الدوري المصري
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