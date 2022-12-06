ليفربول يلحق بـ أرسنال في دبي

وصلت بعثة نادي ليفربول إلى دبي تمهيدا لخوض معسكر إعدادي ولعب مباراتين وديتين خلال فترة كأس العالم 2022.

قبل أسابيع، أعلن ليفربول خوض مباراتين وديتين في معسكر الفريق بالإمارات ضمن بطولة كأس سوبر دبي.

ووصل الفريق الإنجليزي إلى الإمارات في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وينضم النجم محمد صلاح إلى باقي الفريق في دبي التي قضى فيها إجازته.

وبذلك لحق بفريق أرسنال الذي وصل إلى دبي يوم الإثنين.

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ليفربول سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف ضد ميلان وليون على ملعب آل مكتوم في دبي.

ويلعب ليفربول ضد ليون يوم 11 ديسمبر، بينما سيواجه ميلان يوم 16 ديسمبر.

فيما يلعب أرسنال ضد ليون وميلان على الترتيب.

ولن يتواجه صلاح ضد زميله محمد النني لاعب وسط أرسنال، فليس هناك مباراة تجمع بين الفريقين الإنجليزيين.

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ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم 22 ديسبمر في أول مباراة عقب نهاية كأس العالم في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.