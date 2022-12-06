روي كين: رقص لاعبي البرازيل بعد كل هدف يعتبر عدم احترام للمنافس

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية

وصف روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق احتفالات لاعبي البرازيل بـ "عدم الاحترام" بعد التسجيل أمام كوريا الجنوبية.

أربع رقصات مختلفة قدمها لاعبو البرازيل بعد تسجيل رباعية في شباك كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال روي كين في تصريحات عبر أي تي في: "كان إنهاءً رائعا للهجمة من قبل فينيسيوس، منذ البداية والهجمة كانت مدروسة، لكنني رأيت الكثير من الرقص".

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وأضاف "لا أصدق ما رأيته، إنه أشبه ببرامج رقص، هذا الكم من الرقص لا أصدقه حقا".

وتابع "أعلم أن لهم وجهة نظر ثقافية، لكن ذلك حقا قلة احترام للمنافس، لقد سجلوا أربعة أهداف وقاموا بذلك في كل مرة".

وأتم "الرقصة الأولى أو أي شيء يقومون به جيد، ثم جاء دور المدير الفني، لست سعيدا بذلك، لا أعتقد أن ذلك شيء جيد".

وتأهل منتخب البرازيل لملاقاة كرواتيا في ربع النهائي، حيث ستقام المباراة يوم الجمعة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية.

كأس العالم البرازيل كوريا الجنوبية
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