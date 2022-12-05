ملوك ركلات الترجيح.. أرقام من صعود كرواتيا إلى ربع النهائي

تأهل منتخب كرواتيا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز أمام اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وصعد المنتخب الكرواتي إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخها (1998، 2018 و 2022). آخر مباراتين منها بركلات الترجيح أمام الدنمارك في 2018.

منذ يورو 2008 وحتى كأس العالم 2022.. دخل منتخب كرواتيا الوقت الإضافي في 7 من آخر 8 مباريات إقصائية بالبطولات المجمعة الكبرى.

وأصبح الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش هو ثالث حارس مرمى ينقذ ثلاث مرات في ركلات الترجيح في كأس العالم، بعد البرتغالي ريكاردو في 2006 ضد إنجلترا ومواطنه دانييل سوباسيتش ضد الدنمارك في 2018.

ولم يسبق أن خسرت كرواتيا مباراتها إذا وصلت إلى ركلات الترجيح في كأس العالم.

وبات منتخب كرواتيا ثاني منتخب يفوز في كأس العالم بركلات الترجيح بواقع 3 مرات خلفا لـ ألمانيا 4 مرات.

وتنتظر كرواتيا الفائز من البرازيل وكوريا الجنوبية في ربع نهائي المونديال.

وتقام المباراة على استاد المدينة التعليمية يوم الجمعة 9 سبتمبر في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.