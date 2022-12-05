مؤتمر دياش: هجوم البرتغال ليس نقطة القوة الوحيدة.. ولسنا المرشح للفوز على سويسرا

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

روبن دياز - البرتغال

تحدث روبن دياش مدافع منتخب البرتغال ومانشستر سيتي عن مواجهة بلاده ضد سويسرا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: "نتوقع مباراة على أعلى مستوى، لا يمكنها أن تكون غير ذلك في دور الـ 16".

وأضاف "نحن نركز على أنفسنا. نحن نعرف سويسرا، ولكننا نفكر في أنفسنا فقط وفيما يجب أن نفعله".

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وأوضح "الحظوظ متساوية في المباراة، لا يوجد مرشح للفوز بها".

وتابع دياز "هناك فريقان قويان على المستوى الفردي والجماعي سيتواجهان في مباراة الغد".

وواصل "لدينا جودة عالية في جميع المراكز، وليس فقط الهجوم".

واختتم "الفريق جاهز للعب ركلات الترجيح إذا لزم الأمر، ولكن يجب تفادي الأخطاء في مباريات حاسمة تُلعب على التفاصيل. نحن جاهزون".

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ويلعب الفريقان غدا -الثلاثاء- في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل، الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم.

وتأهل منتخب البرتغال بصدارة المجموعة الثامنة، بفوزين على غانا 3-2 وأوروجواي 2-0 وخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-1.

على الناحية الأخرى احتل منتخب سويسرا وصافة المجموعة السابعة بانتصارين على الكاميرون 1-0 وصربيا 3-2 وخسارة أمام البرازيل بنتيجة 1-0.

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