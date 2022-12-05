ماني يوجه رسالة للاعبي السنغال بعد توديع كأس العالم

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

وجه ساديو ماني نجم السنغال رسالة للاعبي منتخب بلاده بعد توديع كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على السنغال في دور الـ16 بثلاثية دون رد.(طالع التفاصيل)

وقال ماني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "الشعب السنغالي فخور للغاية بمشواركم في البطولة".

أخبار متعلقة:
هندرسون: التتويج بـ كأس العالم ليس مستحيلا.. وعلينا مضاعفة التركيز ضد فرنسا سيسيه: لم أتوقع الخسارة بهذه النتيجة العريضة مدافع السنغال: استطعنا إحراج منتخب إنجلترا ولكن مواعيد مباريات الإثنين 5 ديسمبر 2022 - اختبارات آسيوية صعبة في المونديال.. ودربي اليد

وأضاف مهاجم بايرن ميونيخ "لقد ربحتم قلوب السنغاليين بدفاعكم عن راية الوطن".

وأتم "سنستمر بالتعلم والتطور وسنبحث عن ألقاب أخرى إن شاء الله".

قبل انطلاق المونديال بأيام أعلن منتخب السنغال غياب نجمه ساديو ماني عن المشاركة في كأس العالم 2022بسبب الإصابة.

وعن ذلك قال مدربه أليو سيسيه عقب توديع المونديال "ساديو ماني لاعب مميز وغيابه أثر على أداء المنتخب، لكن بقية اللاعبين أيضاً قدموا ما عليهم".

وتألق جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا ونادي إيفرتون في دور الـ 16 لكأس العالم 2022، وذلك أمام السنغال.

ورغم أنه لم يختبر كثيرا، إلا أن بيكفورد تصدى لهدف محقق في المباراة من بولاي ديا، كان ليقلب موازينها بالكامل أثناء التعادل السلبي.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع النهائي لملاقاة فرنسا حامل اللقب.

من هو جوردان بيكفورد؟

أفضل لاعب في إيفرتون عامي 2018 و2022، وصاحب أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عندما أوقف -وبشكل مستحيل- تسديدة سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، ليضع زملاؤه في إيفرتون أياديهم على رؤوسهم من الذهول.

تألق بيكفورد في كأس العالم 2018 وكان سببًا رئيسيًا في وصول إنجلترا بعيدًا رغم أنها كانت بطولته الدولية الأولى.

يعتقد البعض أن مستويات آرون رامسديل ونيك بوب وحتى دين هندرسون تكفل لهم التنافس مع بيكفورد، لكن ساوثجيت يفضّل حارس مرمى إيفرتون.

يحب بيكفورد النوم والسباحة.

في صغره اعتادت والدته تقديم نفس الوجبة له قبل كل المباريات: باستا ودجاج.

يقول بيكفورد: "لست واثقًا إن كانت تلك الوجبة احترافية للغاية، ولكن طالما كنت أفوز بجائزة رجل المباراة، فلا بأس".

يتميز بيكفورد بحس الدعابة، لذلك لم تصدّقه والدته عندما أخبرها بنيله أول استدعاء لمنتخب إنجلترا في مسيرته وظنت أنه مقلب من مقالبه المعتادة.

تعرف على بقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

السنغال ساديو ماني إنجلترا كأس العالم 2022
نرشح لكم
مؤتمر لويس إنريكي: لا نمتلك حجر الفلاسفة.. ولدي أصدقاء كثر في المغرب حوار - موراتا: مستعد للذهاب إلى منزلي مقابل تتويج إسبانيا.. وينقصني فقط التدرب مع جوارديولا ميسي: اندهشت من توديع ألمانيا لـ كأس العالم ابنة بيليه: والدي ليس في وحدة العناية التلطيفية.. ما يقال غير صحيح ديشامب عن سلسلة كوندي: يؤمن بالخرافات ومحظوظ لأنه لم يكن أمامي مدافع السنغال: استطعنا إحراج منتخب إنجلترا ولكن هندرسون: التتويج بـ كأس العالم ليس مستحيلا.. وعلينا مضاعفة التركيز ضد فرنسا سيسيه: لم أتوقع الخسارة بهذه النتيجة العريضة
أخر الأخبار
مؤتمر لويس إنريكي: لا نمتلك حجر الفلاسفة.. ولدي أصدقاء كثر في المغرب 8 دقيقة | قطر 2022
أرقام قياسية قد يحطمها مبابي خلال مسيرته 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
رفض تقليص إيقاف ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني 56 دقيقة | الدوري الإسباني
حوار - موراتا: مستعد للذهاب إلى منزلي مقابل تتويج إسبانيا.. وينقصني فقط التدرب مع جوارديولا ساعة | قطر 2022
ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - فحوصات توضح إصابة طاهر محمد طاهر ساعة | الكرة المصرية
ميسي: اندهشت من توديع ألمانيا لـ كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
ابنة بيليه: والدي ليس في وحدة العناية التلطيفية.. ما يقال غير صحيح 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه