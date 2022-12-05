هندرسون: التتويج بـ كأس العالم ليس مستحيلا.. وعلينا مضاعفة التركيز ضد فرنسا

يشعر جوردن هندرسون لاعب وسط منتخب إنجلترا أن فريقه يملك كل المقومات للتتويج بكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على السنغال في دور الـ16 بثلاثية دون رد.(طالع التفاصيل)

وقال هندرسون في تصريحات للصحفيين: "نحن سعداء بالتأهل لربع النهائي، ولكن علينا أن نضاعف من تركيزنا أمام فرنسا في المباراة المقبلة"،

وأضاف "ستكون مواجهة من العيار الثقيل وتتطلب المزيد من الجهد أمام منتخب قوي".

وواصل "نحن فريق رائع ونطمح لتحقيق الفوز على فرنسا، نملك أفضل اللاعبين في العالم الذين يقدمون أفضل أداء ونحن نؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا، ونعرف جيدا إمكانيات منتخب فرنسا".

وتابع "منتخب السنغال لم يكن منافسا سهلا في مباراة دور الـ16، فقد سيطر على المباراة في بعض الفترات وصنع بعض الفرص خاصة في الشوط الأول".

وأكمل "تسجيل الأهداف الكثيرة ليس اهتمامنا الأول، إنما عقلية الفوز بشكل عام لكل اللاعبين هي الأهم، وهذا ما اتسم به أداء الفريق أمام السنغال".

وشدد قائد ليفربول "نحن نطمح للتأهل إلى النهائي والتتويج باللقب، وهذا ليس بالمستحيل".

وأردف "من حقنا أن نستهدف اللقب في هذه النسخة طالما نقدم مستويات طيبة ونمضي في الطريق الصحيح".

وتألق جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا ونادي إيفرتون في دور الـ 16 لكأس العالم 2022، وذلك أمام السنغال.

ورغم أنه لم يختبر كثيرا، إلا أن بيكفورد تصدى لهدف محقق في المباراة من بولاي ديا، كان ليقلب موازينها بالكامل أثناء التعادل السلبي.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع النهائي لملاقاة فرنسا حامل اللقب.

من هو جوردان بيكفورد؟

أفضل لاعب في إيفرتون عامي 2018 و2022، وصاحب أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عندما أوقف -وبشكل مستحيل- تسديدة سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، ليضع زملاؤه في إيفرتون أياديهم على رؤوسهم من الذهول.

تألق بيكفورد في كأس العالم 2018 وكان سببًا رئيسيًا في وصول إنجلترا بعيدًا رغم أنها كانت بطولته الدولية الأولى.

يعتقد البعض أن مستويات آرون رامسديل ونيك بوب وحتى دين هندرسون تكفل لهم التنافس مع بيكفورد، لكن ساوثجيت يفضّل حارس مرمى إيفرتون.

يحب بيكفورد النوم والسباحة.

في صغره اعتادت والدته تقديم نفس الوجبة له قبل كل المباريات: باستا ودجاج.

يقول بيكفورد: "لست واثقًا إن كانت تلك الوجبة احترافية للغاية، ولكن طالما كنت أفوز بجائزة رجل المباراة، فلا بأس".

يتميز بيكفورد بحس الدعابة، لذلك لم تصدّقه والدته عندما أخبرها بنيله أول استدعاء لمنتخب إنجلترا في مسيرته وظنت أنه مقلب من مقالبه المعتادة.

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