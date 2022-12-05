سيسيه: لم أتوقع الخسارة بهذه النتيجة العريضة

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هدف جوردان هيندرسون

لم يتوقع أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال الخسارة أمام منتخب إنجلترا بنتيجة كبيرة، موضحا أن غياب ساديو ماني أثر على أسود التيرانجا في كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على السنغال في دور الـ16 بثلاثية دون رد.(طالع التفاصيل)

وقال سيسيه في تصريحات للصحفيين: "خضنا مباراة صعبة أمام منتخب قوي فنيا وبدنيا".

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وأضاف "لن أبرر الهزيمة لأننا لم نقدم المستوى المطلوب".

وأكمل "حاول لاعبونا وقدموا ما عليهم من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، لكن ذلك لم يحدث".

وأردف مدرب السنغال "اهتزت شباكنا وفشلنا في تسجيل الفرص التي سنحت لنا خاصة في بداية اللقاء".

وواصل "كانت قوتنا في دفاعنا دائما، لكن للأسف استقبلنا أهدافا كثيرة في هذه البطولة ولم أتوقع هذه النتيجة العريضة".

وشدد سيسيه "علينا العمل في المستقبل لتطوير الأداء واستعادة قوتنا الدفاعية كما كنا من قبل".

وتابع "ساديو ماني لاعب مميز وغيابه أثر على أداء المنتخب، لكن بقية اللاعبين أيضاً قدموا ما عليهم".

وأتم "بقائي من عدمه مع المنتخب السنغالي؟ لم أقرر بعد، لكنني أؤكد أنني ما زلت مدربا لأسود التيرانجا".

تألق جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا ونادي إيفرتون في دور الـ 16 لكأس العالم 2022، وذلك أمام السنغال.

ورغم أنه لم يختبر كثيرا، إلا أن بيكفورد تصدى لهدف محقق في المباراة من بولاي ديا، كان ليقلب موازينها بالكامل أثناء التعادل السلبي.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع النهائي لملاقاة فرنسا حامل اللقب.

من هو جوردان بيكفورد؟

أفضل لاعب في إيفرتون عامي 2018 و2022، وصاحب أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عندما أوقف -وبشكل مستحيل- تسديدة سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، ليضع زملاؤه في إيفرتون أياديهم على رؤوسهم من الذهول.

تألق بيكفورد في كأس العالم 2018 وكان سببًا رئيسيًا في وصول إنجلترا بعيدًا رغم أنها كانت بطولته الدولية الأولى.

يعتقد البعض أن مستويات آرون رامسديل ونيك بوب وحتى دين هندرسون تكفل لهم التنافس مع بيكفورد، لكن ساوثجيت يفضّل حارس مرمى إيفرتون.

يحب بيكفورد النوم والسباحة.

في صغره اعتادت والدته تقديم نفس الوجبة له قبل كل المباريات: باستا ودجاج.

يقول بيكفورد: "لست واثقًا إن كانت تلك الوجبة احترافية للغاية، ولكن طالما كنت أفوز بجائزة رجل المباراة، فلا بأس".

يتميز بيكفورد بحس الدعابة، لذلك لم تصدّقه والدته عندما أخبرها بنيله أول استدعاء لمنتخب إنجلترا في مسيرته وظنت أنه مقلب من مقالبه المعتادة.

تعرف على بقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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