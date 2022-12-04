هاري كين: علينا أن نستعد جيدا لمواجهة بطل النسخة الماضية لكأس العالم

شدد هاري كين قائد منتخب إنجلترا على أن مباراة فريقه أمام السنغال لم تكن سهلة في البداية رغم تحقيق الفوز.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر إنجلترا

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على السنغال في دور الـ16 بثلاثية دون رد. (طالع التفاصيل)

وقال كين: "مباراة السنغال كانت صعبة في البداية وسمعت كل ما يقال حولي وحول منتخب إنجلترا".

وأضاف "حافظنا على نظافة شباكنا وهذا شيء جيد".

وواصل "لم أفكر كثيرا في طريقة تسجيل الهدف أمام السنغال، الكرة وصلتني من فودين وسددت مباشرة، أنا مهاجم وعملي أن أسجل الأهداف".

وأكمل "لعبنا بطريقة جيدة وكان لنا تمريرات حاسمة والفريق مزيج من الخبرة والشباب ونسعى دائما للفوز".

وأوضح "المباريات الإقصائية ليست سهلة أبدا ولكننا أظهرنا نضجا عظيما خلال البطولة، العقلية كانت في ذروتها منذ البداية، ونجحنا في استغلال فرصنا خلال المباراة".

وأشار "تحلينا بالصلابة في الخلف، وخرجنا بنظافة شباكنا 3 مرات على التوالي، كان هذا يوما جيدا حقا بالنسبة لن".

وأتم تصريحاته "استمتعنا بهذه المباراة والآن سنركز على المواجهة المقبلة ضد بطل النسخة السابقة من كأس العالم ويجب أن نستعد جيدا".

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