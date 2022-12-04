ديشامب: مبابي اللاعب الأفضل في العالم

يرى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ان لاعبه كيليان مبابي هو اللاعب الأفضل في العالم الآن.

وفاز منتخب فرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لم يكن الأمر سهلا، المنتخب البولندي كان منظما للغاية. غيرنا بعض المواقف بين الشوطين".

وأضاف "مبابي لديه القدرة على حل الكثير من المشاكل، لعبوا كوحدة واحدة من البداية ولكن النتيجة جيدة لنا في النهاية. سنحتفل بالفوز مع عائلاتنا قليلا كما هو مخطط له".

وتابع "لدينا ستة أيام للراحة والاستعداد لمباراة ربع النهائي، لدينا الكثير من الطموحات ولكن الأهم في الوقت الحالي هو الاستمتاع بما يحدث".

وواصل "مبابي اللاعب الأفضل في العالم، لقد استعد جيدا لكأس العالم وحتى لو لم يلعب أفضل مبارياته فهو يتمتع بقدرات كبيرة لأننا نشاهده أيضا من مسافات قريبة".

واستكمل "إنه لاعب استثنائي لديه القدرة على تغيير مسار المباراة في أي وقت".

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وأردف عن جيرو "لاعب رائع، تعرض لانتقادات كثيرة في الماضي ولكن لديه عقلية قوية وعندما لا يكون حاسما من ناحية التسجيل فإنه يكون مفيدا للفريق".

وأتم "حقق رقما مميزا بالنسبة له وكذلك الأمر مع لوريس، كانا متواجدين في كأس العالم الأولى لي في 2014 وما زالا هنا. هناك دائما متطلبات للنجاح وحافظ الثنائي عليها ويريد نقلها للشباب".

وسجل جيرو هدفه الـ52 مع فرنسا ليتخطى تييري هنري ويصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع الديوك.

كما عادل لوريس رقم ليليان تورام كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا برصيد 142 مباراة.

ويلعب منتخب فرنسا مع الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ويدافع منتخب فرنسا عن لقبه الذي حققه في 2018.