ديشامب: مبابي اللاعب الأفضل في العالم

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - المدير الفني لمنتخب فرنسا

يرى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ان لاعبه كيليان مبابي هو اللاعب الأفضل في العالم الآن.

وفاز منتخب فرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لم يكن الأمر سهلا، المنتخب البولندي كان منظما للغاية. غيرنا بعض المواقف بين الشوطين".

أخبار متعلقة:
جيرو: حققت حلم الطفولة أخيرا.. ولهذا قلت لـ مبابي "أحبك" تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال لأجل ياشاري.. رئيس كوسوفو السابق يعلن استعداده لدفع غرامة تشاكا تقرير: تحالف سعودي قطري من أجل شراء ليفربول

وأضاف "مبابي لديه القدرة على حل الكثير من المشاكل، لعبوا كوحدة واحدة من البداية ولكن النتيجة جيدة لنا في النهاية. سنحتفل بالفوز مع عائلاتنا قليلا كما هو مخطط له".

وتابع "لدينا ستة أيام للراحة والاستعداد لمباراة ربع النهائي، لدينا الكثير من الطموحات ولكن الأهم في الوقت الحالي هو الاستمتاع بما يحدث".

وواصل "مبابي اللاعب الأفضل في العالم، لقد استعد جيدا لكأس العالم وحتى لو لم يلعب أفضل مبارياته فهو يتمتع بقدرات كبيرة لأننا نشاهده أيضا من مسافات قريبة".

واستكمل "إنه لاعب استثنائي لديه القدرة على تغيير مسار المباراة في أي وقت".

اقرأ: مبابي التاريخي.. عادل ميسي وتخطى بيليه وزيدان ومارادونا ورونالدو

وأردف عن جيرو "لاعب رائع، تعرض لانتقادات كثيرة في الماضي ولكن لديه عقلية قوية وعندما لا يكون حاسما من ناحية التسجيل فإنه يكون مفيدا للفريق".

وأتم "حقق رقما مميزا بالنسبة له وكذلك الأمر مع لوريس، كانا متواجدين في كأس العالم الأولى لي في 2014 وما زالا هنا. هناك دائما متطلبات للنجاح وحافظ الثنائي عليها ويريد نقلها للشباب".

Image

وسجل جيرو هدفه الـ52 مع فرنسا ليتخطى تييري هنري ويصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع الديوك.

كما عادل لوريس رقم ليليان تورام كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا برصيد 142 مباراة.

ويلعب منتخب فرنسا مع الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ويدافع منتخب فرنسا عن لقبه الذي حققه في 2018.

ديشامب مبابي فرنسا كأس الغالم قطر 2022
نرشح لكم
تشكيل السنغال – دياتا يعوض جانا جي الموقوف.. وظهور لاعب ليستر سيتي أمام إنجلترا وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة جيرو: حققت حلم الطفولة أخيرا.. ولهذا قلت لـ مبابي "أحبك" تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال لأجل ياشاري.. رئيس كوسوفو السابق يعلن استعداده لدفع غرامة تشاكا هل لديكم شك؟ مبابي رجل مباراة فرنسا وبولندا ماكرون يرى المستقبل مبابي التاريخي.. عادل ميسي وتخطى بيليه وزيدان ومارادونا ورونالدو
أخر الأخبار
تشكيل السنغال – دياتا يعوض جانا جي الموقوف.. وظهور لاعب ليستر سيتي أمام إنجلترا 16 دقيقة | قطر 2022
وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة 19 دقيقة | قطر 2022
ديشامب: مبابي اللاعب الأفضل في العالم 22 دقيقة | قطر 2022
جيرو: حققت حلم الطفولة أخيرا.. ولهذا قلت لـ مبابي "أحبك" 30 دقيقة | قطر 2022
تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال 31 دقيقة | قطر 2022
تقرير: تحالف سعودي قطري من أجل شراء ليفربول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأجل ياشاري.. رئيس كوسوفو السابق يعلن استعداده لدفع غرامة تشاكا 42 دقيقة | قطر 2022
مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم نخطر رسميا بتغيير ملعب مباراة طلائع الجيش 43 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه