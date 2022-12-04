مبابي التاريخي.. عادل ميسي وتخطى بيليه وزيدان ومارادونا ورونالدو

واصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا ليصنع الهدف الأول ويسجل الثاني والثالث أمام بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 2022.

الهدف هو الخامس لمبابي في نسخة 2022 ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

مبابي هو أكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف خلال هذه النسخة من البطولة بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وشارك مبابي في كل أهداف فرنسا خلال البطولة سواء بالتسجيل أو الصناعة ليكون أول لاعب يشارك في سبعة أهداف على التوالي للديوك في كأس العالم منذ رايموند كوبا في 1958.

وبات مبابي أول لاعب يسجل أربعة أهداف مع فرنسا في نسختين مختلفتين من كأس العالم.

ووقع ابن الـ23 عاما على هدفه التاسع في كأس العالم متخطيا عدد أهداف كريستيانو رونالدو ودييجو أرماندو مارادونا ومعادلا لرقم ليونيل ميسي وديفيد فيا وروبيرتو باجيو.

الهدف هو الـ33 لمبابي مع منتخب فرنسا متخطيا الأسطورة زين الدين زيدان.

لاعب فرنسا هو أول لاعب يسجل تسعة أهداف طوال تاريخ كأس العالم قبل أن يصل لـ24 عاما.

وتأهل فرنسا لثمن النهائي متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من فوزين على الدنمارك وأستراليا، وهزيمة أمام تونس.

على الجانب الآخر، تواجد منتخب بولندا في المركز الثاني للمجموعة الثالثة من فوز على السعودية وتعادل مع المكسيك وهزيمة أمام الأرجنتين.

ويلعب الفائز من مباراة فرنسا وبولندا أمام الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ويدافع منتخب فرنسا عن لقبه الذي حققه في 2018 للمرة الثانية في تاريخه.