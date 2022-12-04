تقرير: تحالف سعودي قطري من أجل شراء ليفربول

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

أنفيلد - ليفربول

دخل مالكو نادي ليفربول في محادثات مع تحالف قطري سعودي بشأن صفقة استحواذ محتملة على النادي، حسب جريدة ميرور.

قبل أسابيع، أعلنت مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي رغبتها في بيع أصول الفريق الإنجليزي.

وذكر تقرير ميرور أن التحالف القطري السعودي بين مؤسستين قام بإعداد عرض مبدئي بقيمة 3.2 مليار جنيه استرليني لشراء نادي ليفربول.

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وأضاف التقرير أن الثروة المشتركة الهائلة للمؤسستين ترشحهما بقوة لاستكمال عملية الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن هناك تنافس بين ائتلاف من مستثمرين ألمان، ومؤسسات أمريكية على شراء ليفربول.

إذا تمت عملية الاستحواذ بـ3.2 مليار جنيه استرليني، فستكون عملية بيع ليفربول هي أغلى عملية بيع في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل أيام، ذكرت جريدة ديلي ميل أن مجموعة فينواي بدأت في التحرك لبيع النادي.

ويرجح التقرير أن كلا الطرفين المهتمين هما شركتان خاصتان وليسا مملوكين للدولة السعودية أو القطرية.

وقبل أسابيع، أفادت جريدة ميرور أن الملياردير الهندي موكيش أمباني يستهدف شراء نادي ليفربول.

أمباني، الذي يعتبر ثامن أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس، استفسر بالفعل عن إمكانية شراء النادي، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن عرض الرجل الذي تبلغ ثروته الصافية حوالي 90 مليار جنيه إسترليني كان أحد العروض المبدئية التي وصلت لمجموعة فينواي.

ويمتلك أمباني، 65 عاما، فريق مومباي للكريكيت، وكما ساعد في إنشاء الدوري الهندي للمحترفين.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط موكيش أمباني بشراء نادي ليفربول، إذ حاول أمباني وشريكه الملياردير الهندي سوبراتا روي الاستحواذ على ليفربول في عام 2010 قبل أن تشتري مجموعة فينواي سبورتس النادي.

قبل ذلك بأيام، ذكرت تقارير وجود اهتمام كبير من بعض المستثمرين بشراء نادي ليفربول، بعدما أعلنت مجموعة فينواي المالكة للنادي التفكير في بيع أصول نادي ليفربول.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن أبرز المرشحين لشراء النادي هم تحالف لعدة شركات إماراتية، وستيفن باليوكا مالك نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم وبوسطن سيلتكس عملاق كرة السلة الأمريكية.

رجل الأعمال الأمريكي هو مالك شركة باين كابيتال الأمريكية الاستثمارية الخاصة، ويملك حصة نسبتها 55% من أصول نادي أتالانتا مع آخرون، اشتراها في فبراير الماضي.

في العام الماضي، أشارت تقارير إلى أن مجموعة فينواي رفضت عرضا من مستثمرين في الشرق الأوسط بقيمة 3 مليارات دولار لشراء ليفربول.

وتملك مجموعة فينواي الرياضية نادي ليفربول منذ أكتوبر 2010، بعدما اشترت ملكية النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن المجموعة دعت الأطراف المهتمة بشراء النادي لتقديم العروض المناسبة.

وتقوم شركة جولدمان ساكس وشركة مورجان ستانلي، أحد أشهر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية بعملية تقدير قيمة الصفقة المنتظرة.

وأضاف التقرير أنه من غير الواضح هل تمت صفقة البيع بالفعل أم لا.

ونشرت ذا أثليتك بيانا من الشركة جاء على النحو التالي:

"كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في ملكية بعض أندية الدوري الإنجليزي وشائعات حول تغييرات في الملكية لأندية أخرى".

"تلقت المجموعة أسئلة متكررة حول رغبتنا في بيع النادي، كما كان هناك الكثير من الاهتمام من أطراف أخرى تسعى إلى أن تملك حصة في النادي".

"قلنا من قبل بأننا سننظر لذلك بموجب الشروط والأحكام عما إذا كان يصب في مصلحة النادي".

"مجموعة فينواي الرياضية ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب".

وحصد ليفربول مع المجموعة العديد من الألقاب، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.

ليفربول
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