لأجل ياشاري.. رئيس كوسوفو السابق يعلن استعداده لدفع غرامة تشاكا
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:33
كتب : FilGoal
أعلن بهجت باكولي رئيس كوسوفو السابق عن استعداده لدفع أي غرامة محتملة على جرانيت تشاكا لاعب أرسنال ومنتخب سويسرا، بسبب ارتداء قميص يحمل اسم "ياشاري".
جرانيت شاكا
النادي : أرسنال
وقال باكولي عبر تويتر: "إذا كان اسم ياشاري يقلق فيفا أو العالم وتم معاقبة تشاكا على حمل هذا الاسم المقدس بعد المباراة، سأدفع أنا الغرامة باسم الشعب الألباني".
If the name Jashari worries FIFA or the world and Granit Xhaka is punished for having kept this holy name after the match, I will pay that fine, in the name of the Albanian people.— Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) December 4, 2022
من هو ياشاري؟
آدم ياشاري رمز تحرير كوسوفو وبطل قومي في ألبانيا. وصفته صربيا بالإرهابي وحاولت اغتياله 3 مرات.
توفي ياشاري في مارس 1998 بعدما هاجمت القوات الصربية منزله وحاصرته، وحصل بعد وقاته على لقب بطل كوسوفو بعد استقلالها عام 2008.
ارتدى جرانيت تشاكا قميصا يحمل اسمه بعد نهاية المباراة مع صربيا بفوز سويسرا 3-2 وتأهلها إلى الدور التالي.
من جانبه قال تشاكا إن القميص ليس له أبعاد سياسية، فهو قميص أردون ياشاري زميله صاحب الرقم 26.
ولم يلعب أردون ياشاري أي مباراة مع المنتخب في دور المجموعات، ويملك مباراة دولية واحدة في رصيده.
يذكر أن تشاكا وشيردان شاكيري صاحبي الأصول الألبانية قد احتفلوا برمز النسر في إشارة لألبانيا تنديدا بالأفعال الصربية السابقة ضدها، في مباراة المنتخبين في كأس العالم 2018، والتي انتهت بفوز سويسرا أيضا 3-2.
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