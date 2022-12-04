مؤتمر مدرب اليابان: نثق في تأهلنا لربع النهائي.. وتعلمنا من سيناريو بلجيكا

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان

شدد هاجيمي موريياسو المدير الفني لمنتخب اليابان على أن فريقه لديه الثقة في التأهل لربع النهائي، مشيرا إلى أنهم تعلموا من درس بلجيكا في 2018.

ويلعب منتخب اليابان مع كرواتيا غدا الاثنين في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال موريياسو في المؤتمر الصحفي: "مهمتنا لن تكون سهلة على الإطلاق ويتوجب علينا اللعب بروح كبيرة كما فعلنا في دور المجموعات".

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وأضاف "لا نريد أن ينتهي مشوارنا في البطولة غدا الاثنين، لدينا ثقة كبيرة في فعل ذلك".

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وواصل "هدفنا أن نسيطر على منطقة الوسط وأن نتحكم بالكرة، أعرف أن الجميع لديه الرغبة ويملك الشجاعة لتحقيق إنجاز جديد".

واستكمل "علينا أن نلعب بتركيز كبير طوال المباراة سواء في الوقت الأصلي او الإضافي لو احتجنا ذلك".

وتابع "تعلمنا الدرس من النسخة السابقة بعد هزيمتنا في الدقيقة الأخيرة أمام بلجيكا، سعيد بزيادة التناغم بين الفريق مع تحسن الجانب الفردي بجانب الجوانب التكتيكية".

وخسر منتخب اليابان أمام بلجيكا في ثمن نهائي 2018 بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التقدم بهدفين.

واستطرد "غدا سنواجه منافسا يملك العديد من النجوم وكان وصيف النسخة السابقة وبالطبع نحترمه كثيرا".

وأتم "منتخب كرواتيا شرس ولديه مرونة تكيتيكة كبيرة وهو ما سيصعب مهمتنا بالطبع ولكننا نعرف ما يجب أن نفعله".

المواجهة هي الرابعة بين المنتخبين تاريخيا، حيث فاز كل منتخب تارخيا وانتهت الثالثة بالتعادل.

ويلعب الفائز من اليابان وكرواتيا مع الفائز من البرازيل وكوريا الجنوبية.

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