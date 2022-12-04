هوجو لوريس يعادل رقم تورام كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 17:27
كتب : FilGoal
استطاع هوجو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا معادلة رقم ليليان تورام مدافع الديوك السابق كأكثر اللاعبين في المشاركات الدولية.
هوجو لوريس
النادي : توتنام هوتسبر
ووصل لوريس إلى المباراة رقم 142 في تاريخه مع منتخب فرنسا، وذلك بعدما شارك أمام بولندا.
ليتساوى مع تورام مدافع منتخب فرنسا وبرشلونة ويوفنتوس.
ويلعب منتخب فرنسا ضد بولندا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.
وأيضا نجح لوريس في معادلة رقم تييري هنري وفابيان بارتيز في عدد المباريات مع منتخب فرنسا بكأس العالم.
وأصبح لحارس توتنام 17 مباراة مع منتخب فرنسا في كأس العالم، وهو نفس عدد مباريات الثنائي هنري وبارتيز في المونديال.
وكان لوريس فاز بلقب كأس العالم 2018 مع فرنسا في روسيا.
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