مران الزمالك – ظهور أسامة نبيه.. وفقرة فنية خاصة لـ شيكابالا

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - الزمالك

تواجد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك في مران الفريق الجماعي اليوم الأحد، بعد تأكد استمراره في منصبه.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن نية نبيه التقدم باستقالته، قبل أن يوضح FilGoal.com لاحقًا تراجعه عقب جلسة جمعته بمجلس إدارة النادي.

ثم خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك للإعلان عن استمرار نبيه في مهمته بشكلٍ رسمي.

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وشهد المران عقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

كما خاض الثنائي محمد عبد الشافي وإبراهيما نداي تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وخضع الثنائي للتأهيل في صالة الألعاب الرياضية في رحلة تعافيهما من الإصابة.

كما خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" فقرة فنية خاصة على هامش المران.

وعرفت الفقرة التركيز على تنفيذ مجموعة من التدريبات الفنية الخاصة بالاستلام والتسلم ثم التسديد على المرمى من مسافات مختلفة استعدادًا للمباريات المقبلة.

وظهر سيد عبد الله في المران بشكل كامل وخاض كل فقراته بعد غيابه عن مباراة المصري الماضي لتعرضه لإصابة في الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء في المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بالدوري المصري برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

الزمالك الدوري المصري في الدوري الجيش
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