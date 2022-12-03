خبر في الجول - بعد جلسته مع الإدارة.. أسامة نبيه يقترب من الاستمرار في الزمالك

يقترب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك من الاستمرار في منصبه مع القلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن أسامة نبيه عقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم موقفه.

ليقترب المدرب العام من البقاء في منصبه والتراجع عن الاعتذار عن عدم الاستمرار مع الزمالك.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق تقدم أسامة نبيه بالاعتذار لإدارة الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكشف FilGoal.com أن أسباب تقدم أسامة نبيه بهذا الاعتذار أنه يرى أن اسمه تم طرحه لتولي تدريب أكثر من فريق في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأن إدارة الزمالك لن تحسم موقف نبيه إلا بعد عقد جلسة معه.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم 7 ديسمبر الجاري بملعب برج العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وتعادل الزمالك مؤخرا مع المصري بهدفين لكل فريق في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

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