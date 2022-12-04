مؤتمر تياجو سيلفا: نشعر بالألم لإصابة جيسوس وتيليس

شدد تياجو سيلفا مدافع منتخب البرازيل على أن فريقه سيقاتل من أجل اللاعبين المصابين لان ذلك سيشعرهم بشعور أفضل.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية في دور ربع نهائي دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

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وقال سيلفا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المباراة ضد كوريا ستكون صعبة ولا يمكننا التفكير بأنها سهلة نهائيا، هذا كأس العالم ويجب أن تأخذ كل مباراة بجد وأن تعمل من أجل أن تنجح".

وتابع "إصابة جيسوس وتيليس؟ من المؤلم أن ترى اللاعبين في هذا الموقف، حزننا كبير ولكن هدفنا أن نواصل المشوار من أجلهم أيضا لأن اللعب بشكل جيد سيكون هو الطريق من أجل راحة قلوبهم".

وكان جابرييل جيسوس وأليكس تيليس قد تعرضا لإصابة ستبعدهما عن البرازيل في باقي مباريات البطولة.

وواصل "لو كان الكاميرون أو سويسرا قد سجلوا هدفا إضافيا كنا سنتلقى ضربة كبيرة، كنا نعرف خططنا ومسؤوليتنا وإننا تأهلنا بالفعل وعرفنا مخاطر تغيير عدد كبير من اللاعبين ولكن كل شيء سار بشكل جيد ناهيك عن الإصابات".

وأضاف "الأولاد خرجوا وتناولوا العشاء أينما أرادوا ولا أرى أي مشاكل ونحن هادئون بشأن هدفنا".

وأتم "ما تعلمته من البطولات السابقة هو أنك مع التقدم إذا خسرت مباراة تعود إلى المنزل".

وتأهل منتخب البرازيل لدور الـ 16 بعد تصدره للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن سويسرا صاحبة المركز الثاني.

منتخب البرازيل كان قد أقصي من ربع نهائي نسخة 2018 بعد الخسارة من بلجيكا بهدفين مقابل هدف.