اختبر معلوماتك عن جيل 2002 التاريخي للسنغال

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

منتخب السنغال 2002

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السنغال وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب السنغال لمعادلة إنجازه الأكبر في كأس العالم بالوصول لربع النهائي على غرار نسخة 2002.

ولكن إلى أي مدى تمتلك معلومات عن منتحب جيل منتخب السنغال 2022؟

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اختبر معلوماتك عن منتخب السنغال 2022 من هنا

السنغال كأس العالم 2002
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