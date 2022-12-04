اختبر معلوماتك عن جيل 2002 التاريخي للسنغال
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 15:06
كتب : FilGoal
ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السنغال وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.
ويسعى منتخب السنغال لمعادلة إنجازه الأكبر في كأس العالم بالوصول لربع النهائي على غرار نسخة 2002.
ولكن إلى أي مدى تمتلك معلومات عن منتحب جيل منتخب السنغال 2022؟
اختبر معلوماتك عن منتخب السنغال 2022 من هنا
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