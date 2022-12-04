رسالة الخزري الوداعية لمنتخب تونس: أعطيت وتلقيت الكثير.. وحان وقت التوقف

نشر الاتحاد التونسي لكرة القدم رسالة وهبي الخزري الوداعية لمزلائه في منتخب تونس.

وهبي الخزري النادي : مونبلييه تونس

الخزري كان قد أعلن اعتزاله الدولي عقب مشاركته مع تونس في كأس العالم 2022.

وقال الخزري للاعبين عقب مباراة فرنسا الأخيرة: "لقد اتخذت قرارا بالتوقف عن اللعب للمنتخب الوطني اعتقد أنني أعطيت الكثير وتلقيت الكثير من الجميع وليس لدي مشاكل مع أي شخص في هذه الغرفة وأتفاهم جيدا مع الجميع، الرئيس الذي كان معي دائما واللاعبين مثل البلبوبي ويوسف المساكني لقد كنا مع بعض منذ 10 سنوات اعتقد حقا أن لدي علاقة جيدة مع الجميع".

واستمر "أنظر إليكم جميعا ولا اعتقد أن لدي أي مشكلة مع أي شخص هنا لقد ساعدتموني دائما، بعض الأحيان الامور لا تسير على ما يرام كان الأمر صعبا وكنتم هنا من أجلي واعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لي للتوقف".

وتابع "لعبت 5 كؤوس إفريقية ودافعت عن بلدي كما أفعل دائما وأنا متأثر قليلا لأنني سأنهي مرحلة مهمة في حياتي ولكن بصراحة أريد أن أشكركم جميعا لقد كنتم رائعين معي".

وأضاف "في مرحلة ما اعتقد أن عليك أن تعرف كيف تقول توقف حتى لو كنت أشعر انني في حالة جيدة، أتمنى لكم حقا الأفضل في المستقبل فأنتم تستحقون الفوز بكأس إفريقيا ونحن نستحق ذلك لأنني سأظل المشجع الأفضل".

وأتم "سأشجعكم جميعا فأنتم مجموعة استثنائية وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".

وختم الخزري مشواره مع تونس بتسجيل هدف فوز تاريخي على فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشارك الخزري مع منتخب تونس لأول مرة في مباراة ودية ضد إثيوبيا عام 2018.

صاحب الـ 31 عاما شارك مع منتخب تونس في 74 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 25 هدفا وصناعة 14 آخرين.

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