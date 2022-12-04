المصري: لا نفاوض كيروش ولسنا طرفا في أزمة بابافسيليو.. وباتشيكو ضمن المرشحين

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

الزمالك والمصري

نفى ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري وجود مفاوضات مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ويبحث النادي المصري عن بديل لإيهاب جلال الذي تمت إقالته بعد خمس جولات من مسابقة الدوري.

وقال ياسر يحيى عبر قناة صدى البلد: "قصة إيهاب جلال مع النادي المصري انتهت وإن شاء الله الأمور ستكون بالتراضي".

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وأوضح عضو إدارة المصري "بديل إيهاب جلال في المصري سيكون أجنبيا بنسبة 100%، واقتربنا من إنهاء ذلك الملف".

وشدد "نحن لسنا طرفا في أزمة بابافاسيليو مع المحلة ولا نتفاوض مع مدير فني مرتبط بناد آخر".

وتابع "بالفعل تم عرض بابافاسيليو علينا بالإضافة إلى عرضه على أندية أخرى".

وأضاف ياسر يحيى "غير صحيح التفاوض مع كارلوس كيروش، والمدرب البرتغالي غير مطروح".

وكشف "بالفعل جايمي باتشيكو أحد المرشحين لقيادة فريق المصري، وأطمئن الجماهير النادي في وجود كامل أبو علي في يد أمينة".

واختتم ياسر يحيى تصريحاته "نعلم أن النادي المصري هو حالة الفرح الوحيدة في بورسعيد ونطالب الجماهير بالصبر دون استعجال ونحن نقدر عشقهم للنادي".

ولعب المصري أربع مباريات حتى الآن في مسابقة الدوري وحقق فوز وحيد وتعادلين وخسارة.

وجمع المصري 5 نقاط من أول أربع مباريات بتعادلين مع الزمالك وبيراميدز وفوز أمام إنبي وخسارة من سيراميكا كليوباترا.

وودع المصري منافسات كأس مصر للموسم الماضي بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون مقابل.

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