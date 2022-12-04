سكالوني: فخور بمواجهة فان جال.. ولهذا قررت تغيير جوميز

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

شدد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على أن المواجهة أمام أستراليا لم تكن سهلة، مشيرا إلى فخره بمواجهة فان جال في ربع النهائي.

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "لقد كانت مباراة صعبة، قاموا بالضغط علينا في بعض الأوقات، قمنا بعمل بعد التصحيحات وأعتقد أن الفريق لم يكن يستحق المعاناة في الدقائق الأخيرة. كان علينا توسيع الفارق".

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وأضاف "لم يشارك دي ماريا اليوم بسبب عدم الجاهزية، وجوده على مقاعد البدلاء حافز إضافي لنا. أتمنى أن يتحسن ويعود في المباراة المقبلة".

وواصل "من الجيد أن يفهم الجميع أن الصعوبة قصوى. اليوم نجد أنفسنا مع خصم صعب للغاية".

وتابع "كان لدي شعور بأن الفريق بحاجة إلى شيء آخر، بخلاف الضربة التي تلاقاها بابو جوميز في الكاحل. لهذا السبب قمت بإجراء التغيير".

واستطرد "عندما تنتهي المباراة وأرى الاحتفال مع الجماهير أشعر بسعادة كبيرة، أود أن يرى الجميع ما يمر به اللاعب في تلك اللحظة. "أقول للاعبين أن يفعلوا ما يعرفونه، وأن يلعبوا كرة القدم. إنهم مستعدون لهذه المباريات الصعبة".

واستكمل "ستكون المباراة التالية رائعة للغاية بين فريقين تاريخيين، أنا فخور بمواجهة مدرب مثل فان جال".

وأتم "أنقذنا لوتارو مارتينيز الكثير من المرات، منحنا وسيستمر في منحنا الكثير من الفرح. إنه لأمر رائع أن يسجل ألفاريز وهو ما سيفعله لاوتارو أيضا. كانت لدينا مواقف يجب ألا تنتهي بهذه الطريقة. حيث يتعين عليك الذهاب إلى الحرب فيجب أن تفعل ذلك وتعطي كل قطرة من العرق".

ويلعب منتخب الأرجنتين مع هولندا في الدور ربع النهائي. (تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة).

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