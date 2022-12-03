كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين مع هولندا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

الأرجنتين - أستراليا - هدف ألفاريز

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الهولندي في ربع نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما انتصر منتخب هولندا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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المواجهة هي العاشرة بين المنتخبين، حيث انتهى أربع لقاءات بفوز هولندا مقابل فوز واحد للأرجنتين و4 تعادلات (2 منها فاز فيها منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام المباراة يوم الجمعة 9 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب لوسيل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكأس اكسترا.

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى نصف نهائي مونديال 2014، عندما فاز التانجو بركلات الترجيح 4-2.

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