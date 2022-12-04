كريستيان روميرو: سنخوض كل مباراة كأنها النهائي

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 00:12

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو - الأرجنتين - أستراليا

شدد كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين أنهم يخوضون كل مباراة في كأس العالم كنهائي.

وانتصر التانجو وحجز بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العالم ومواجهة هولندا (تعرف على الموعد والقناة الناقلة)

كريستيان روميرو عقب المباراة: "فرحة عامرة، عانينا في النهاية بسبب قوة المنافس، لكننا أظهرنا الشخصية ولعبنا بأسلوبنا".

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وأضاف "سعيد للمجموعة، كل شيء ممكن حدوثه، لكننا أظهرنا أننا سنقدم أفضل ما لدينا".

وواصل "سنخوض كل مباراة كأنها النهائي".

وتابع "هولندا منافس قوي للغاية، لكننا سنستمتع في الساعات المقبل ومن ثم سنفكر في كيف نلعب ضدهم".

وأتم "نحن مجموعة شابة ونريد تقديم كل شيء، لا يهم اليوم الذي سنلعب به، علينا أن نكون جاهزين".

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف.

بينما انتصر منتخب هولندا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المواجهة هي العاشرة بين المنتخبين، حيث انتهى أربع لقاءات بفوز هولندا مقابل فوز واحد للأرجنتين و4 تعادلات (2 منها فاز فيها منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح).

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