ألفاريز عن هدفه أمام أستراليا: دائما أحاول الضغط عاليا وتلك المرة فعلتها
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 23:55
كتب : FilGoal
أوضح خوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين كيف سجل الهدف الثاني أمام أستراليا في كأس العالم 2022.
جوليان ألفاريز
النادي : مانشستر سيتي
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وقال ألفاريز عقب نهاية اللقاء: "فعلنا ما علينا القيام به، عانينا بعض الشيء، لكن الأهم أننا فزنا وهو ما تحقق".
وتابع "دائما أحاول الضغط عاليا وتلك المرة فعلتها مع رودريجو دي بول، واستطعنا الحصول على الكرة من الحارس".
وواصل "أشعر بسعادة بالغة من أجل المجموعة وكل الشعب الأرجنتيني".
وأتم "نشعر بدعم الجمهور، نرى ذلك في الملعب، دائما يكونون الأكثر وهذا مهم لنا".
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