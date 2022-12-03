ميسي: تقدمنا خطوة جديدة.. وعلمت بأمر المباراة الـ1000 اليوم فقط

يرى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن مواجهة أستراليا كانت قوية من الناحية البدنية، مشيرا إلى أن التانجو سيطروا على مجريات المباراة.

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم.

وسجل ميسي هدفه التاسع في كأس العالم والأول في الأدوار الإقصائية.

وقال ميسي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كانت مباراة بدنية قوية، سعيد جدا بهذا الفوز وبتقدمنا خطوة أخرى".

وأضاف "أردنا أن نصل لهنا بسبب ما يشعر به الناس، يجب أن نعمل معا كفريق واحد".

وتابع "سيطرنا على المباراة ولم يهاجمونا كثيرا، وهو أمر هام بالنسبة لنا، قام إيميليانو مارتينيز بتصد هام في الوقت الأخير من المباراة

وواصل "لم يكن لدينا الكثير من وقت الراحة، كنا قلقين بشأن ذلك لأننا كنا نعلم أنها ستكون مباراة بدنية للغاية".

واستطرد "تمكنا من أخذ زمام المبادرة وإحراز الهدف الثاني والسيطرة على المباراة. جعلوا الأمر صعبا بعض الشيء بالنسبة لنا في النهاية، لكن هذا كأس العالم".

وأردف "إنها أحاسيس لا تصدق، من الجنون مشاركة مثل هذه اللحظة الرائعة من السعادة مع الجماهير. نحن نعلم الجهود التي بذلوها للمجيء إلى هنا، الطاقة والروح التي ينقلوها لنا لا تصدق ونشكر أيضا الذين يشجعوننا من بلدنا".

وأكمل "عائلتي موجودة دائما، وأولادي لأنهم نشأوا ويفهمون كل شيء. اليوم رؤيتهم كيف يشعرون وكيف يعيشون هو أمر مذهل. إنهم متحمسون وسعداء".

واستكمل "اكتشفت اليوم أنها المباراة رقم 1000. أعيش كل لحظة بلحظتها، أستمتع بما نمر به ويسعدني أن أتخذ خطوة أخرى للوصول إلى ربع النهائي".

وأتم "سنخوض مباراة صعبة للغاية، سيرغبون في السيطرة على الكرة. في هذه المرحلة، تصبح كأس العالم أكثر صعوبة".

ويلعب منتخب الأرجنتين مع هولندا في الدور ربع النهائي. (تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة).

ورفع ميسي جائزة رجل المباراة في كأس العالم للمرة الثامنة ليصبح الأكثر متفوقا على كريستيانو رونالدو.

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي في النسخة الحالية بعد مباراة المكسيك.

وافتتح ميسي التسجيل في فوز التانجو على أستراليا، ارتقى بها لصدارة الهدافين برصيد 3 أهداف.

ميسي سجل هدفه التاسع في كأس العالم ليتخطى مارادونا وجيرمو ستابيلي على بعد هدف واحد من باتيستوتا هداف الأرجنتين التاريخي في كأس العالم.

الهدف هو الأول لميسي في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد تسع مباريات و24 تسديدة.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.