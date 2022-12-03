خبر في الجول - أسامة نبيه يتقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

الزمالك - مرتضى منصور - فيريرا - أسامة نبيه

تقدم أسامة نبيه المدرب العام في الزمالك باعتذار عن عدم استكمال مهمته الفنية مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن أسباب تقدم أسامة نبيه بهذا الاعتذار أنه يرى أن اسمه تم طرحه لتولي تدريب أكثر من فريق في الدوري المصري.

وكذلك يرى المدرب أنه أدى دوره على أكمل وجه مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

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وحتى الآن لم تحسم إدارة الزمالك موقف أسامة نبيه وتنتظر عقد جلسه معه من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم 7 ديسمبر الجاري بملعب برج العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وتعادل الزمالك مؤخرا مع المصري بهدفين لكل فريق في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

الزمالك الدوري المصري أسامة نبيه
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