أخبار سعيدة لـ البرازيل.. عودة نيمار للتدريبات

عاد نيمار للتدريبات رفقة منتخب البرازيل قبل يومين من مواجهة كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخبا البرازيل وكوريا الجنوبية يوم الإثنين المقبل على ملعب 974.

وتعرض نيمار للالتواء في الكاحل خلال لقاء صربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم، غاب على إثره في مباراتي سويسرا والكاميرون.

وكتب نيمار عبر حسابه على "تويتر": "أشعر بالتحسن، أعلم أنني قادرا على فعلها الآن".

I feel good, I knew that I would now ✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9 — Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022

ويأمل نيمار في مواصلة المشاركة وتحدي الإصابات، بعدما أصيب في ظهره بكأس العالم 2014 وغاب عن باقي البطولة.

ثم أصيب في الكاحل عام 2019 وبسببها غاب عن كوبا أمريكا التي حصدها السامبا.

ويأمل نيمار أن يحقق لقب مع منتخب البرازيل الأول بعدما حقق من قبل ذهبية أولمبياد ريو 2016 لأول مرة في تاريخ بلاده.

ولا زال دانيلو وأليكس ساندرو غائبان عن تدريبات السامبا.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي أشارت لانتهاء البطولة لكل من جابريل جيسوس وأليكس تيليس. (طالع التفاصيل)

وتعرض الثنائي لإصابة في الركبة وسيغيبا عن المباريات الباقية في مشوار البرازيل في البطولة.