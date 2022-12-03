ضربتان لـ البرازيل: خيسوس وتيليس يغادران كأس العالم بسبب الإصابة
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 13:34
كتب : FilGoal
تلقى منتخب البرازيل اليوم السبت ضربة قوية بتأكد غياب لاعبيه جابرييل خيسوس وأليكس تيليس عما تبقى من كأس العالم 2022 للإصابة.
جابريل جيسوس
النادي : أرسنال
أليكس تيليس
النادي : إشبيلية
وذكر موقع "جي إي جلوبو" البرازيلي في تقرير له اليوم السبت أن الفحص الطبي أوضح عدم قدرة الثنائي العودة للبطولة الجارية حاليا في قطر.
ويعاني مهاجم أرسنال من إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها خلال لقاء الكاميرون أمس الجمعة في ثالث جولات البطولة.
وأشار التقرير إلى أن خيسوس يحتاج لفترة راحة وعلاج لمدة شهر.
أما تيليكس فأوضح الفحص الطبي أنه قد يحتاج لتدخل جراحي بسبب شعوره بآلام كبيرة في ركبته اليسرى وخرج باكيا من مباراة الكاميرون.
ويستعد منتخب البرازيل لملاقاة كوريا الجنوبية في دور الـ16 يوم الإثنين المقبل.
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