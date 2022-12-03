كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا

أشاد جريج بيرهالتر المدير الفني لـ منتخب أمريكا بأداء لاعبي فريقه رغم توديع كأس العالم 2022 من ثمن النهائي.

وخسر منتخب أمريكا بطاقة التأهل الأولى لربع نهائي المونديال بالخسارة من هولندا 3-1. (طالع التفاصيل)

وقال جريج بيرهالتر عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة أن نسيطر عليها، لدينا مجموعة من اللاعبين الجيدين وهم مقربين، لم يقصروا، وقدموا كل شيء في اللقاء لكن للأسف خسرنا".

وواصل "أنا فخور للغاية، عندما أفكر في الفريق فنحن معا منذ 3 أعوام ونصف، وهو أمر خاصة نراه، ليس معتادا أن ترى رابطا بين اللاعبين والطاقم الفني والجميع في تلك المجموعة، لكن النتيجة اليوم محبطة".

وأردف "حظينا ببعض التقدم، عندما ينظر الناس لفريقنا، يروا هوية واضحة".

وأتم "يروا فريق يقاتل الجميع ومواهب على أرض الملعب، حظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا".















































































وسجل أهداف هولندا في المباراة كل من دالي بليند وممفيس ديباي ودينزل دومفريس، بينما سجل هادجي رايت هدف أمريكا الوحيد.

وخرج منتخب أمريكا من دور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي بعد آخر نسختين شارك بهما في 2010 و2014.

الظهور كان هو الأخير لمنتخب أمريكا في كأس العالم 2022 قبل استضافة النسخة المقبلة برفقة كندا والمكسيك.