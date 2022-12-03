المتعة على طريقة فان جال

بعد الانتقادات التي وجهت لطريقة لعبه رد لويس فان جال بطريقته الخاصة داخل الملعب بأداء ممتع لم يخلو من الواقعية ضد أمريكا.

وحقق منتخب هولندا الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي في أول مواجهات دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

فان جال كان قد رد على أحد الصحفيين الذين انتقدوا طريقة لعبه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلا: "لماذا لا تعودوا للمنزل إذا كانت طريقة لعبي سيئة؟".

ماركو فان باستن نجم هولندا أيضا انتقد طريقة لعب المنتخب ما بين شوطي المباراة في أحد الستوديوهات التحليلية.

وقال فان باستن: "جميعنا بدأنا بـلعب كرة القدم لأننا نجدها ممتعة، صحيح؟ لا أتصور أن هؤلاء اللاعبين يستمتعون بما يفعلونه."

خلال المباراة تمسك فان جال بطريقة لعبه الواقعية بالالتزام الدفاعي ولكن مع تنفيذ هجمات منظمة ممتعة سجل منها أهدافه الثلاثة.

وسجل أهداف هولندا في المباراة كل من دالي بليند وممفيس ديباي ودينزل دومفريس، بينما سجل هادجي رايت هدف أمريكا الوحيد.

وخرج منتخب أمريكا من دور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي بعد آخر نسختين شارك بهما في 2010 و2014.

الظهور كان هو الأخير لمنتخب أمريكا في كأس العالم 2022 قبل استضافة النسخة المقبلة برفقة كندا والمكسيك.

التشكيل

بدأ لويس فان جال مدرب منتخب هولندا بنفس الاختيارات التي خاض بها مباراة قطر، بينما قاد بوليسيتش هجوم أمريكا.

🔴 تشكيل هولندا- ديباي وجاكبو في الهجوم.. فان جال يواجه أمريكا بدون تغييرات كريستيان بوليسيتش يقود هجوم أمريكا في مواجهة الطواحين pic.twitter.com/ONIwVPUGFF — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2022

وصف المباراة

بوليسسيتش كاد أن يتقدم لأمريكا بالهدف الأول في الدقيقة الثانية بعدما انفرد بالمرمى ولكن الحارس أندريس نوبيرت تألق ومنع تأخر فريقه.

وفي الدقيقة التاسعة تقدم ديباي لهولندا بهدف جماعي رائع بدأ من حارس المرمى وانتهى بتمريرة من دومفريس داخل منطقة الجزاء ليسدد ديباي في الشباك مباشرة.

الهدف هو الـ43 لديباي مع المنتخب الهولندي ليتخطى كلاس يان هونتيلار ويصبح ثاني هدافين المنتخب الهولندي عبر التاريخ.

ويحتاج ديباي لسبعة أهداف أخرى ليعادل رقم روبن فان بيرسي الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.

وحاول ديباي مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ 20 بتسديدة ولكنها جاءت بجانب المرمى.

وتصدى نوبيرت من جديد لتسديدة رائعة من تيموثي ويا في الدقيقة الـ 42.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أضاف منتخب هولندا الهدف الثاني بنفس طريقة الأول بعد عرضية من دومفريس داخل منطقة الجزاء ليسدد بليند تلك المرة في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني كاد تيم ريم أن يقلص الفارق من ركنية ولكن بليند منع دخول الكرة من على خط الشباك.

وفي الدقيقة الـ 61 سدد ديباي بقوة ولكن تيرنر تألق ومنع الهدف الثاني.

ومن جديد تألق تيرنر ومنع هدفا جديدا لهولندا بعد تسديدة من كوبمينيريس لترتد لديباي الذي تابعها برأسية ولكن تيرنر تألق مرة أخرى.

وعاد منتخب أمريكا للمباراة وقلص الفارق عن طريق هادجي رايت مستغلا عرضية من رينا ليضع الكرة في الشباك بطريقة حالفه خلالها الحظ لتذهب الكرة من فوق الحارس نوبيرت.

وفي الدقيقة الـ 82 قضى دومفريس بنفسه على آمال أمريكا مسجلا الهدف الثالث بعد عرضية من بليند نحو دومفريس الذي وقف وحيدا خلف الدفاع ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

ومنع منتخب هولندا أي كرة خطيرة على مرمى الحارس نوبيرت في الأوقات المتبقية من المباراة حتى صافرة الحكم.

وسيلعب منتخب هولندا في دور ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة الأرجنتين وأستراليا التي ستقام مساء اليوم.