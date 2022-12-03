"الحلقة قد أغلقت".. وهبي الخزري يكشف تفاصيل قرار اعتزاله الدولي

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

هدف وهبي الخزري لـ تونس في شباك فرنسا

كشف وهبي الخزري لاعب منتخب تونس تفاصيل قرار اعتزاله الدولي عقب وداع كأس العالم.

وودع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2022 بعدما حل ثالثا في ترتيب المجموعة الرابعة خلف فرنسا وأستراليا.

الخزري سجل هدف فوز تونس التاريخي أمام فرنسا ليصبح أول منتخب عربي يفوز على الديوك.

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وقال الخزري عبر "بي إن سبورتس": "لقد أبلغت المجموعة باعتزالي دوليا بعد المباراة ضد فرنسا وكان ذلك باجتماع في الفندق بحضور الجميع. أعتقد انه الوقت المناسب لقد شاركت في 5 بطولات لكأس إفريقيا ونسختين من كأس العالم وجعلت عائلتي ووالديا وزوجتي ونجلي فخورين بما قدت".

وأضاف "الحلقة قد أغلقت عقب الفوز على منتخب فرنسا والجميع يعرف قدراته، وبالنسبة لي هي أهم لحظة في مشواري خاصة أني سجلت وكنت فعالا".

وأوضح "لعبت لمنتخب تونس على مدار 10 سنوات وكنا جيلا مميزا وودعنا كأس العالم بسبب الشوط السيء الذي قدمناه ضد أستراليا. أشكر الشعب التونسي على دعمه وأتمنى كل التوفيق لبلدي الذي يتنفس كرة القدم مثل باقي الدول الإفريقية على غرار المغرب".

واختتم "لقد كنت أعلم أن المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد فرنسا. تمنيت الوصول بعيدا ولكنه القدر أن ألعب المباراة الأخيرة وأسجل في بلد أحبها كثيرا وأعيش فيها. أعلن اعتزالي بكل الرضا عما قدمت خلال مسيرتي مع منتخب تونس".

وأصبح ذلك الهدف هو الثالث للخزري في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ليصبح هداف العرب في المونديال بالتساوي مع الثنائي السعودي سامي جابر وسالم الدوسري.

وأصبح الخزري هو أول لاعب في تاريخ تونس الذي يسجل هدفا على الأقل في نسختين من المونديال.

الخزري (31 عاما) ولد في فرنسا لكنه اختار تمثيل تونس في سن الـ 22 عاما.

وخاص المهاجم التونسي 74 مباراة بقميص المنتخب، نجح خلالها في تسجيل 25 هدفا وصناعة 14 آخرين.

ويلعب الخزري في صفوف مونبلييه الفرنسي، وشارك الموسم الحالي في 17 مباراة وسجل 5 أهداف.

وهبي الخزري منتخب تونس كأس العالم 2022
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